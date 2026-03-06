Şara'dan Lübnan'a Dayanışma Mesajı - Son Dakika
Şara'dan Lübnan'a Dayanışma Mesajı

06.03.2026 22:11
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan halkıyla dayanışma içinde olunduğunu belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la yaptığı görüşmede, zor bir dönemden geçen Lübnan halkıyla dayanışma mesajı verdiği bildirildi.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Şara, telefon görüşmesinde, zor bir dönemden geçen Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Şara ayrıca, Suriye-Lübnan sınırında askeri varlığın artırılmasının amacının yalnızca sınır kontrolünü güçlendirmek ve Suriye'nin iç güvenliğini korumak olduğunu belirtti.

Bu adımların, Suriye'nin Irak sınırında uyguladığı tedbirlere benzer olduğunu kaydeden Şara, Suriye ve Lübnan arasında koordinasyonun sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Başbakan Selam da Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya Lübnan halkına gösterdiği dayanışma için teşekkür ederek, Lübnan ile Suriye arasında istişare ve işbirliğinin devam etmesinin önemine dikkati çekti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 217'e yükseldiğini, 798 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

