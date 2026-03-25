Sara Duterte'ye Azil Davası Başladı

Filipinler Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Başkan Yardımcısı Sara Duterte hakkında açılan azil davası kapsamında kamuya açık ön duruşmalara başladı.

The Phil Star gazetesinin haberine göre, 47 yaşındaki Duterte, kamu fonlarını kötüye kullanma ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı tehdit etme suçlamalarıyla karşı karşıya.

İlk duruşma öncesinde Duterte'nin avukatları, sürecin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itirazda bulunurken Duterte ise yayımladığı açıklamada, duruşmayı "siyasi bir av" ve "adaletsiz bir süreç" olarak nitelendirdi.

Bu aşamada, Adalet Komisyonunun somut delilleri incelemesi ve tanıkları dinlemesi beklenirken davanın bir sonraki duruşmaları 14, 22 ve 29 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Adalet Komisyonunun incelemeleri sonucunda yeterli delil bulunursa azil dosyası karara bağlanmak üzere Senatoya gönderilecek ve asıl yargılama süreci başlayacak.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Duterte, 23 Kasım 2024'te kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmeleri için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Bu ifadeleriyle tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" belirtmişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım 2024'te Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve kendisinden iddia edilen "ciddi tehditler konusundaki soruşturmaya ışık tutması"nı istemişti.

Filipinler Temsilciler Meclisi, anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını 5 Şubat 2025'te onaylamıştı. Filipinler Senatosu, 7 Ağustos 2025'te Duterte'ye yönelik azil sürecinin devam etmemesine ilişkin karar almıştı.

Temsilciler Meclisi de Duterte'nin "başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı Eğitim Bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların kötüye kullanımı" iddialarını da bir süredir soruşturuyor.