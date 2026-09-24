Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu kapsamında diplomasi trafiği sürüyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir araya gelerek Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri, ülkenin yeniden imarını ve Hollanda'daki Suriyelilerin geri dönüş süreçlerini görüştü.

New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında diplomasi trafiği sürüyor. Görüşmeler çerçevesinde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki temasları ve iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

SURİYE’NİN YENİDEN İMARI VE GERİ DÖNÜŞLER ELE ALINDI

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin de yer aldığı görüşmede, Suriye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak iş birliği alanlarının genişletilmesi masaya yatırıldı. Suriye'nin yeniden imarı ile kalkınma çabalarının desteklenmesi konularının öne çıktığı görüşmede, tarım sektörü başta olmak üzere yardım imkanları değerlendirildi.

Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Hollanda’da yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş konusunun da gündeme geldiğini ifade etti.

EŞCİNSEL KİMLİĞİNİ SAKLAMIYOR 

Suriye Lideri Şara ile masaya oturan Hollanda Başbakanı Rob Jetten, siyasi kariyerinin yanı sıra açık eşcinsel kimliğiyle de uluslararası kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olarak biliniyor. Erkek arkadaşı Nico Keenan ile olan birlikteliğini saklamayan Jetten, sosyal medya hesaplarında samimi fotoğraflarını paylaşmaktan çekinmiyor.

Avrupa BirliğiHollandaNew YorkSuriyeGüncelDünyaŞaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti Ergen cildinde çok aşamalı rutin tartışması: İki dermatolog sade bakımda birleşti
Sergen Yalçın’dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim 8-0’a rağmen yok Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıran seçim! 8-0'a rağmen yok
Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı Divriği yaylasında kaybolan Büşra bebekten 14 gündür iz yok! Anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Bursa’da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu Bursa'da kayıp 3 kişiden birine ait olduğu değerlendirilen ceset ormanda bulundu
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti Gök bilimciler ilk kez bir ötegezegenden gelen radyo sinyallerini tespit etti!
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:27
Galatasaray’dan puan almıştı, Süper Lig’de beklenmedik ayrılık
Galatasaray'dan puan almıştı, Süper Lig'de beklenmedik ayrılık
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:58
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada
10:45
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizi sallayan deprem
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 11:56:55. #7.13#
SON DAKİKA: Şara, eşcinsel başbakan ile görüştü! İşte gündemlerindeki konular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei