Şara, İsrail ile barışta yüzde 90 uzlaşıldığını ancak İsrail'in çekildiğini söyledi - Son Dakika
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Şara, İsrail ile barışta yüzde 90 uzlaşıldığını ancak İsrail'in çekildiğini söyledi

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM 81. Genel Kurulu'nda İsrail ile kalıcı barış görüşmelerinde yaklaşık yüzde 90 anlaşmaya varıldığını ancak İsrail'in geri çekildiğini açıkladı. Şara, Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı olmadığını söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını belirterek "Suriye topraklarının işgal altında olması bir barış değildir. Barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir." dedi.

Ahmed Şara, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na hitap etti.

Şara, bir anlaşmaya varmak için İsrail ile birkaç tur görüşme yaptıklarını kaydederek "İsrail ile yapılan görüşmelerde yaklaşık yüzde 90 oranında anlaşmaya vardık, ancak sonuçta İsrail geri çekildi." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin haklarının garanti altına alınması koşuluyla "İsrail ile kalıcı bir barış için çalıştıklarını" vurgulayan Şara, şöyle devam etti:

"Suriye topraklarının işgal altında olması bir barış değildir. barış ancak Suriye'nin hakları geri alındığında gerçekleşir. İsrail'in Suriye'ye yönelik politikalarını Gazze'de yaşananlara göre belirlemesi yanlış bir yaklaşımdır. Kendi güvenliğinizi korumak istiyorsanız, başkalarının güvenliğine de saygı duymalısınız."

"Suriye'nin temel yaklaşımı ülkeyi yabancı üslerden arındırmak"

Şara, Suriye'nin temel yaklaşımının ülkeyi yabancı üslerden arındırmak, ulusal birliği korumak ve bağımsızlığı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Suriye topraklarındaki her türlü askeri varlığın, Halk Meclisi tarafından onaylanmış yasal bir tanımı ve Suriye devletinin haklarını koruyan hukuki bir çerçevesi olması gerektiğini belirten Şara, "Yakın gelecekte Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı yoktur." ifadelerini kullandı.

Şara, ülkedeki yabancı askeri varlığa ilişkin yürütülen süreçlere de değinerek, "Rusya ile yürütülen diyalog, üs sayısının ikiye indirilmesiyle sonuçlandı ve bu noktaların Suriye ordusu için eğitim üslerine dönüştürülmesi konusunda mutabakata varıldı." dedi.

Türk kuvvetlerinin Suriye'ye, sınır güvenliğiyle ilgili belirli koşullar çerçevesinde ve bölgenin çatışmalar ve savaşlarla çalkalandığı bir dönemde girdiğini aktaran Şara, "Türkiye'nin Kuzeybatı Suriye'deki üslerinin sayısı azaldı, bu varlığın hukuki statüsünü netleştirmek için görüşmeyi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Irak petrol ihracatı için güvenli bir koridor sağlamak üzere çalışıyoruz"

Şara, Irak'ın petrol ihracatı için Suriye limanları üzerinden güvenli bir koridor sağlamak üzere çalıştıklarını aktardı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ihracatı kolaylaştırmak ve Hürmüz Boğazı'ndan geçiş zorunluluğunu ortadan kaldırmak amacıyla, Irak petrol sahalarından Suriye limanlarına uzanacak stratejik bir petrol boru hattı projesi bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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