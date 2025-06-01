Şara'nın İktidarı Tehdit Altında

(ANKARA) - Washington Post, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara'nın, yabancı İslamcı militanlar ve radikal grupların baskısıyla zor bir siyasi dönemece girebileceğini, Şara'yı iktidara getiren bu grupların, onun "ABD, Türkiye ve Batı ülkeleriyle işbirliği yapması ve şeriat hukukunu uygulamaması nedeniyle" karşıt bir tutum sergileyebileceğine dikkat çekti.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin dün yayınlanan bir haberinde, "Suriye'nin yeniden iç savaşa sürüklenebileceği" ileri sürüldü. Haberde, "Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, iktidara gelmesinde önemli rol oynayan Beşar Esad karşıtı yabancı İslamcı grupların varlığıyla ciddi bir siyasi sınavla karşı karşıya" denildi. Geçmişte eski Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı devirerek, Şara'yı iktidara getiren muhaliflerin, şimdi Şara'nın siyasi varlığını tehdit edebileceğine değinildi.

"İslamcı gruplar, Şara'ya sıkıntı çıkarabilir"

Haberde, Hayat Tahrir el- Şam (HTŞ) liderliğindeki birçok İslamcı muhalif grubun, IŞİD gibi terör örgütü ve diğer radikal fraksiyonlarla bağlantılı olduğu, bu grupların, Şara'ya "sıkıntı çıkardığı" öne sürüldü.

Haberde yer alan bilgilerde, bu gruplardan bazılarının, mart ayında Suriye kıyısındaki Alevilere yönelik katliamlara karıştığı ve Suriye yerel medyasına dayandırılarak, en az bin 300 kişiyi öldürüldüğüne yer verildi. Ayrıca, Suriye'deki Hristiyan ve Dürzi toplulukların da iktidar değişiminden bu yana kanlı mezhepsel şiddetle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Washington Post, en radikal yabancı İslamcıların artık öfkelerini Şara'ya yönelttiğini iddia ederken; bunun nedeni olarak da Şara'nın yeni başkanın şeriat hukukunu uygulamaması olarak gösterildi.

"Militanlar, Şara'yı şeriat hukukunu uygulamamakla suçluyor"

Haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Bu militanlar, Avrupa ve Orta Asya gibi bölgelerden gelerek, Beşar Esad yönetiminin devrilmesine katkı sağladı. Ancak şu anda, bazıları Savunma Bakanlığı'nda üst düzey görevlere atanmış olsa da bu yabancı militanların ülkede kalması hem iç istikrarı tehdit ediyor hem de uluslararası destek arayışlarını zora sokuyor.

ABD, Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi için bu yabancı militanların ülkeden çıkarılmasını şart koşuyor. Ancak Şara, bu militanları yeni orduya entegre etmeye çalışıyor ve onları kamuoyundan uzak tutmaya çabalıyor. Bu durum, hem Batı hükümetlerinin endişelerini artırırıken hem de militanlar arasında hoşnutsuzluğa yol açıyor. Bazı sert çizgideki militanlar, Şara'yı şeriat hukukunu uygulamamakla ve Batılı güçlerle işbirliği yapmakla suçluyor."

"Bu gruplar, Şara'nın ABD ve Türkiye ile işbirliği yaparak Suriye'deki radikal gruplara karşı adımlar atmasından şikayetçi"

Bu grupların, Şara ve hükümeti hedef almasının bir diğer gerekçesinin, Şara'nın, ABD ve Türkiye ile işbirliği yaparak, Suriye'deki radikal gruplara karşı adımlar atması olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Şara ile geçen ay başında bir araya gelerek, çoğu Esad döneminde uygulanmaya başlanan yaptırımların kaldırıldığını açıklamıştı. Şara da bu adıma ilişkin, "Bu, halkın acılarını hafifleten, onların yeniden doğuşuna katkıda bulunan ve bölgedeki istikrarın temellerini atan tarihi ve cesur bir karardır" demişti.

Makdisi, Şara'yı Trump ile görüşmesi nedeniyle "kafir" ilan etmişti

Ancak Trump ve Şara görüşmesinden kısa bir süre sonra ise Selefi cihatçılığın önde gelen ideologlarından Ebu Muhammed el-Makdisi, Şara'yı "kafir" ilan eden bir fetva yayımladı.

Rubio'da Suriye'deki istikrarsızlığa dikkat çekmişti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya göre, Suriye hala aşırılık yanlısı faaliyetlerin yoğun olduğu bir merkez konumunda ve her an istikrarsızlaşabilir. Rubio, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülkenin "IŞİD ve diğerleri dahil olmak üzere cihatçı grupların oyun alanına" dönüştüğünü belirtti ve Suriye'nin "haftalar içinde çökme ve tam ölçekli bir iç savaşa sürüklenme" ihtimaline dikkati çekti.