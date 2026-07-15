15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü İstanbul’da Anıldı

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği tarafından Fatih Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan katıldı.

İstanbul Valiliği tarafından Fatih Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Fatih Camisinde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar mehteran eşliğinde yürüyerek programın düzenleneceği Saraçhane Parkı'na geldi.

Saraçhanedeki programa İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, askeri erkan, İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. 15 Temmuz'a ilişkin video gösterimlerinin yapıldığı programda öğrenciler şiirler okudu.

Daha sonra kürsüye gelen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 15 Temmuz gecesinin milletin hafızasında ilk günkü canlılığını koruduğunu belirterek, FETÖ'nün dini değerleri istismar ederek gerçek yüzünü o gece ortaya koyduğunu söyledi. Turan şöyle dedi:

"Bu hain şebeke kendi vatan evlatlarına kurşun sıktılar. Milletin iradesinin tecellisi olan TBMM'yi bombaladılar. Cenab-ı Hak kitabımız Kur-an'ı Kerim'de 'Onlar tuzak kurdu Allah'ta tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır' buyurmaktadır. İşte onlar bu aziz milletin boynuna esaret prangasını vurmak için her yolu denediler. Her türlü şeytanlığı yurt içinde ve yurt dışındaki işbirlikçileri ile beraber düşündüler. Ama kadınlarımızın annelerimizin ferasetini gençlerimizin vatan sevgisini hesaba katmadılar."

Program sala okunması ve dua ile sona erdi.