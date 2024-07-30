Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mehmet Zeki Koşar (43) idaresindeki 34 EK 3072 plakalı otomobil, Siverek- Çermik kara yolunun 5'inci kilometresi Altaylı Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Meryem Koşar (17) 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?