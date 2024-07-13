Şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Fethi Aslan'ın kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13.07.2024 17:41
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Fethi Aslan (66) idaresindeki 07 L 5521 plakalı otomobil, Siverek- Çermik kara yolunun 30'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile Orhan Ayyıldız (64), İsmail Yaşar Bakay (66) ve Coşkun Külahçı (79) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarampole devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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