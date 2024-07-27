Şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Erdem Gülcan (39) idaresindeki 33 PP 019 plakalı otomobil, kırsal Konurtepe Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Celal (68), Enes (11), Tahir (12) ve Fatıma Gülcan (7) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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