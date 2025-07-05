Şarampole Devrilen Tırda Sürücü Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İsmail B. (47) idaresindeki 52 RB 500 plakalı tır, Ağrı- Erzurum kara yolu Güneykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tırda sıkışan 2 kişi, AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İsmail B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan bir kişi Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenaze, aynı hastanenin morguna gönderildi.