Saran ve Cebeci'ye Uyuşturucu İddianamesi - Son Dakika
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Saran ve Cebeci'ye Uyuşturucu İddianamesi

11.07.2026 17:56
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İş insanı Saran ve Cebeci'ye uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 10 yıl hapis istemi.

İş insanı Steven Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hazırlanan iddianamede ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında, 18 Aralık 2025'te gizli tanık Kanarya'nın verdiği beyanlar doğrultusunda Ela Rümeysa Cebeci hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Soruşturmanın devamında, şüpheli Cebeci'nin cep telefonunda yapılan adli bilişim ve dijital materyal incelemelerinde, rehberinde kayıtlı bulunan şüpheli Sadettin Sadettin Saran ile uyuşturucu kullanımı, temini ve ekimine ilişkin olduğu değerlendirilen yoğun mesajlaşma içeriklerinin tespit edilmesi üzerine Cebeci ve Saran yönünden dosyanın ayrıldığı aktarıldı.

İddianamede, Cebeci ve Saran'ın WhatsApp yazışmaları ile ses kayıtlarındaki uyuşturucu temini diyaloglarının dizi-film repliklerine ilişkin metaforik espriler ve geyik muhabbeti olduğu, uyuşturucu ticareti veya temini amacı taşımadığı yönündeki savunmalarına somut deliller karşısında itibar edilmediği vurgulandı.

Cebeci ve Saran'ın aralarındaki yazışmalarda birbirlerine uyuşturucu madde sağladıkları, bu maddeleri aynı ortamda içtikleri, tekrar uyuşturucu temini konusunda yazışmalar yaptıkları iddianamede belirtildi.

İddianamede, Cebeci ve Saran'ın saç örneğinde uyuşturucu tespit edildiği bilgisi verilerek, Saran ve Cebeci'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ağır ceza mahkemesinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saran ve Cebeci'ye Uyuşturucu İddianamesi - Son Dakika

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