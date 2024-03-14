Saray\'da 152 gümrük kaçağı puro ele geçirildi

Saray ilçesinde bir işletmede 152 gümrük kaçağı puro ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir işletmede gümrük kaçağı puro satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler işletmede yaptığı aramada 152 gümrük kaçağı puro ele geçirdi.
Olayla ilgili A.F.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde bir kişinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarca Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği L.K'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Muratlı ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırkkepenekli Mahallesi'nde M.K'nın kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 7 gram esrar ile 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne'deki Çömlekköy Barajı'nın yapımına başlandığını belirterek, tamamlandığında barajın ülke ekonomisine yıllık 423 milyon 750 bin lira katkı sağlayacağını açıkladı. Barajın tamamlanmasıyla birlikte 56 bin 500 dekar tarım arazisi sulanacak ve bölgedeki tarımsal üretim güçlenecek. Ayrıca, barajın kuraklık nedeniyle üretim yapmaktan çekinen çiftçilere destek olacağı belirtildi.
Malatya'da düzenlenen nitelikli hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya ve internet tabanlı iletişim programlarıyla haberleştikleri, telsizlerle iletişim halinde oldukları ve eylemleri müşterek gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonda ruhsatsız silahlar, sentetik uyuşturucu ve çalıntı ziynet eşyaları ele geçirildi.
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Candemir Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili 5 sanık hakkında dava açıldı. Tutuklu sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İddianamede, apartmanın yıkılmasında kusurlarının bulunmadığını öne süren sanıkların savunmalarına da yer verildi. Bilirkişi raporunda ise apartmanın deprem yönetmeliğine uygun olmadığı belirtildi.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 780 adet bitki ve hayvan fosili ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şahsın Mersin'e götürerek satacağı bilgisini alarak harekete geçti. Operasyonda şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda fosiller ve bir tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir evden televizyon, çapa motoru ve bir köpeğin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda zanlılar yakalanırken, çalınan köpek ise sahibine teslim edildi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Emek Mahallesi'nde Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi adayı Barış Toprak tarafından verilen iftara katıldı. Hatipoğlu, katılımcılara hitap ederek, seçim çalışmalarının iyi gittiğini ve son iki haftada daha da çok çalışacaklarını belirtti. Emek Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Hatipoğlu, desteklerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Horoz, böbrek sağlığı konusunda su ve tuz tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Böbreklerin vücuttaki atık maddelerin atılması, asit baz dengesinin sağlanması gibi önemli işlevleri olduğunu aktaran Horoz, böbreğin salgıladığı hormonlarla da tansiyon dengesi, kan yapımı, D vitamini aktifleşmesini sağladığını söyledi. Horoz, böbrek rahatsızlıklarının en fazla şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve böbrek taşı gibi hastalıkların etkilediğine dikkat çekti. Ayrıca, günlük su ve tuz ihtiyacının alınan gıdalardan karşılandığını ve fazladan su ve tuz tüketiminin sorunlara yol açabileceğini vurguladı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları ile eğitim gören uluslararası öğrenciler, Ankara'da düzenlenen iftar programında Türkiye'deki ramazan atmosferini değerlendirdi. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı öğrenciler, Türkiye'deki ramazanın ülkelerindeki ramazanla benzerlik gösterdiğini ve coşkulu geçtiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de ramazanın maneviyatının daha yoğun yaşandığı ve iftar sofralarında insanların bir araya gelmesinin özel bir deneyim olduğu vurgulandı.
Nevşehir'de kayadan oyma doğal soğuk hava depolarında muhafaza edilen tohumluk patatesler, çeşitli işlemlerden geçtikten sonra ekim için Türkiye'nin farklı yörelerine sevk ediliyor. Bölgedeki depolardan sevk edilen ve ülkenin ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan tohumlar yeni sezonda bereketli hasat dönemi için toprakla buluşturuluyor. Nevşehir'deki depolarda yıllık 2 milyon ton patates depolanmakta ve bunun 250 bin tonu tohumluk patates olarak kullanılmaktadır.
Osmaniye'de yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir bavulda 11 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bavulun sahibi tutuklandı.
Türkiye genelinde Şubat ayında 93 bin 902 konut satışı gerçekleşti. Kars'ta 259 konut, Ağrı'da 190 konut, Iğdır'da 76 konut ve Ardahan'da 18 konut satıldı. İstanbul en yüksek konut satışına sahip oldu.
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