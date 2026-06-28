Saray'da Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Saray'da Denize Giriş Yasaklandı

28.06.2026 09:11
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Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ'ın Saray ilçesinde denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 1 gün denize girilmesi yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Jandarma ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saray'da Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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