Saray'da Kaçak Tütün Operasyonu

Güncel

Saray ilçesinde 8 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptıkları aramada 8 bin 400 makaron ele geçirdi.

Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde şüphe üzerine M.H.B'yi durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde şüphe üzerine A.Y'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.