Saraybosna'da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saraybosna'da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni

Saraybosna\'da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni
05.05.2026 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saraybosna'da 1992-1995 savaşında öldürülen 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta kuşatma altına alınan başkent Saraybosna'da Sırplar tarafından öldürülen 1601 çocuk için anma töreni düzenlendi.

Saraybosna'daki programa öldürülen çocukların yakınları, vatandaşlar, yetkililer ile çok sayıda çocuk katıldı.

Öldürülen çocuklar için dua edildi ve hatıralarını yaşatmak amacıyla yapılan anıta çiçekler bırakıldı.

Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdic, burada yaptığı açıklamada, sorumluların yargılanması için çalışmaların sürdürülmesinin kurumların görevi olduğunu söyledi.

Avdic, 5 Mayıs'ın Saraybosna için yas günü olduğunu belirterek, "Her yıl Saraybosna'da hayatını kaybeden 1601 masum çocuğu anmak zorundayız. En önemli nokta, masum çocuklarımızın ölümünden sorumlu olanları bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdır. Çocuklar bugün aramızda olmalıydı ama ne yazık ki değiller." diye konuştu.

Saraybosna kuşatması

Modern tarihin en uzun kuşatması 5 Nisan 1992'de başlamış ve 29 Şubat 1996'ya kadar devam etmişti.

Kuşatmanın başladığı gün, Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Suada Dilberovic ile Bosna Hersek Meclisinde çalışan iki çocuk annesi Olga Sucic, Sırp paramiliter birliklerin saldırıları sonucu Saraybosna'daki Vrbanja Köprüsü'nde öldürülmüştü.

Sırp birlikleri, 5 Nisan'daki saldırılarında doğrudan sivilleri hedef almış, savaş karşıtı gösteri yapan Saraybosnalılara ateş açmıştı.

Saraybosna'da 1425 gün süren kuşatmada 1601'i çocuk 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna'da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:47:36. #7.13#
SON DAKİKA: Saraybosna'da 1601 Çocuk İçin Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.