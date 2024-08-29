Saraybosna\'da Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu düzenlendi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde düzenlenen programın ev sahipliğini Büyükelçi Sadık Babür Girgin yaptı.

Resepsiyona Girgin'in yanı sıra Askeri Ataşe Murat Kul, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türk kurumları ve yerel kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Girgin program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajını okudu.

Askeri Ataşe Kul da Zafer'in 102. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.