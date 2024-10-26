Saraybosna'da Kariyer Fuarı: TALENT for BIZ - Son Dakika
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Saraybosna'da Kariyer Fuarı: TALENT for BIZ

Saraybosna\'da Kariyer Fuarı: TALENT for BIZ

Türk şirketleri, Saraybosna'da gençlere kariyer fırsatlarını tanıttı. İlgi yoğun oldu.

26.10.2024 19:16
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Türk şirketlerinin iş fırsatlarını tanıttığı "TALENT for BIZ" kariyer fuarı, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ilk kez düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organizasyonuyla başkentte bir otelde düzenlenen "TALENT for BIZ" kariyer fuarına ilgi yoğun oldu.

Fuarda, ASELSAN, Halkbank, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türk Hava Yolları ve Türk Telekom gibi Türk şirketlerinin yanı sıra Şişecam, Proyapı Mühendislik Müşavirlik ve Ziraat Bankası gibi Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Türk kurum ve kuruluşlarının stantlarında Türk ve Boşnak gençlere, kariyer fırsatları tanıtıldı.

Türk Telekom Çalışan Deneyim ve İşveren Markası Grup Müdürü Esra Buldu, AA muhabirine, genç yetenekleri keşfetmek ve kariyer yolculuklarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Buldu, geleceğe yönelik hayalleri ve hedefleri olan gençlerle bir arada olduklarını belirterek, "Gelişen dünya ve teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler kapsamında iyi bir kariyer yolculukları var. Bilinçli bir gençlik gördük burada, istekliler, hayalleri var." dedi.

TUSAŞ'tan Ömer Onat Çömez, gelen öğrencilerle ilgilendiklerini, iletişim kurduklarını dile getirerek, iyi bir organizasyon gerçekleştirildiğini, yoğunluğun ve ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

ZiraatBank Bosna Hersek'ten Kıvılcım Mehmet Türkoğlu da küresel ölçekte faaliyet gösteren bir banka olduklarını belirterek, gençlere faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiklerini ve isteyenlerin öz geçmişlerini kendilerine bırakabildiğini kaydetti.

Fuarda, Türk şirketlerinin insan kaynakları yetkilileri, katılımcılarla iş ve staj imkanlarına ilişkin görüşmeler yaparken, öğrencilere yönelik atölyeler de düzenlendi.

Kaynak: AA

Saraybosna, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saraybosna'da Kariyer Fuarı: TALENT for BIZ - Son Dakika

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