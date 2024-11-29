Saraybosna\'da Memurlar Maaş Artışı İçin Protesto Düzenledi

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 7 sendikanın üyeleri, maaş artışı talebiyle protesto düzenledi.

Saraybosna Kantonu'nda faaliyet gösteren memur, polis, yargı ve sağlık çalışanlarını temsil eden 7 sendika, hükümetin çalışmalarını protesto etti.

Kanton hükümeti binasının önünde toplanan grup, 2025 yılında maaş zammı ve 2024 yılı için de tek seferlik nakit yardım yapılmasını talep etti.

Sendikalar adına açıklama yapan Saudin Sivro, kamuda ve sağlık sektöründe çalışanların sorunlarının çözülmesini beklediklerini, yasalar ve toplu iş sözleşmelerine uyulmasını istediklerini söyledi.

Sivro, idari alanda yanlış reformların uygulandığını savunarak, taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

Saraybosna Kantonu Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı Senad Sadikovic de hükümetin kendilerini ciddiye alması gerektiğini belirtti.

Sadikovic, sağlık çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesini talep ettiklerini ifade etti.

Kamu Hizmetleri Sendikası Başkanı Rasim Ljucevic ise kamu hizmeti sektöründe ciddi sıkıntılar olduğunu dile getirdi.

Ljucevic, "Bizim tahminlerimize göre sistem yaz aylarını göremeyecek, tamamen çökecek. Bunun birden fazla nedeni var ama özellikle yönetim kadrolarına şüpheli diplomalara sahip, bu alandaki ilk iş tecrübesi olan kişilerin atanması en büyük neden." diye konuştu.