Saraybosna'da Ramazan Işıltısı

18.02.2026 23:04
Başçarşı, ramazan dolayısıyla ay ve yıldız ışıklandırmalarıyla süslendi, yoğun ilgi gördü.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı, ramazan dolayısıyla ay ve yıldız figürlü ışıklandırmalarla süslendi.

Avrupa'da ramazan ruhunun en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olarak öne çıkan Saraybosna'da, Osmanlı döneminden miras kalan gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Ramazan için kentin farklı noktalarına yerleştirilen ay ve yıldız motifli ışıklandırmalar, özellikle Başçarşı çevresinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Tarihi dokusuyla öne çıkan bölgedeki ışıklı süslemelere, hem Saraybosnalılar hem de kenti ziyaret eden turistler yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi bu atmosferde hatıra fotoğrafları çekti.

Bosna Hersek'te İslam'ın önemli sembollerinden biri olan ay ve yıldız figürü, Bosna Hersek İslam Birliğinin bayrağında da yer alıyor.

Kaynak: AA

