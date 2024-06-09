Saraybosna'da Red Bull Showrun Motor Sporları Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Saraybosna'da Red Bull Showrun Motor Sporları Etkinliği Gerçekleştirildi

Saraybosna\'da Red Bull Showrun Motor Sporları Etkinliği Gerçekleştirildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Red Bull Showrun kapsamında motor sporları etkinliği düzenlendi. Marjin Dvor ve Bosna Hersek Ulusal Müzesi arasındaki cadde trafiğe kapatılarak gösteri alanı oluşturuldu. Eski Formula 1 pilotlarından David Coulthard'ın aracıyla yaptığı sürüş büyük beğeni topladı. Ayrıca Arunas Gibieza da motosikletiyle hız gösterisi ve akrobasi hareketleri gerçekleştirdi. Etkinlikte diğer motor sporları araçlarıyla da şovlar yapıldı.

09.06.2024 17:27
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Red Bull Showrun kapsamında motor sporları etkinliği gerçekleştirildi.

Başkentteki Marjin Dvor ve Bosna Hersek Ulusal Müzesi arasındaki cadde trafiğe kapatılarak gösteri alanı oluşturuldu.

Red Bull Showrun kapsamında yapılan gösteride, eski Formula 1 pilotlarından David Coulthard'ın aracıyla yaptığı sürüş büyük beğeni topladı.

Etkinlikte Arunas Gibieza da motosikletiyle hız gösterisi ve akrobasi hareketleri gerçekleştirdi.

Gösteriyi izlemek için gelenlere yönelik ücretsiz etkinlikler, ayrıca diğer motor sporları araçlarıyla da şovlar yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraybosna'da Red Bull Showrun Motor Sporları Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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