Saraybosna Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
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Saraybosna Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşuyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Saraybosna Film Festivali 16-23 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde bu yıl 57 film yarışacak ve Türkiye'den 4 film de yer alacak.

12.08.2024 14:56
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Saraybosna Film Festivali 16-23 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl 30'uncu kez düzenlenecek festival kapsamında, Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic'in "Nakon Lijeta" filminin dünya prömiyeri yapılacak.

Festivalde bu yıl uzun metrajlı film, kısa film, belgesel film ve öğrenci filmleri kategorilerinde 57 film, "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için yarışacak.

Festivalde Türkiye'den 3 kategoride 4 film yer alacak. Recep Çavdar'ın yönetmenliğini yaptığı "Zemberek" filmi ile Cem Demirer'in yönettiği "Noksan" filmi, kısa film kategorisinde yarışacak.

Şirin Bahar Demirel'in yönetmenliğini yaptığı "Zarafet ve Şiddet Arasında" belgesel film kategorisinde, Umut Şilan Oğurlu'nun yönettiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" filmi ise öğrenci filmleri kategorisinde "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için mücadele edecek.

Festival kapsamında Saraybosna'nın yanı sıra Tuzla ve Mostar şehirlerinde de film gösterimleri olacak.

SFF, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı yeniden kültür ve sanatın merkezi haline getirmek maksadıyla düzenlenmeye başlayan Saraybosna Film Festivali, 30 yıllık tarihi boyunca dünyaca ünlü birçok sanatçıyı misafir etti.

Festivale bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü çok sayıda isim katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Saraybosna Film Festivali Sinemaseverlerle Buluşuyor - Son Dakika

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