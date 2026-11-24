Saraydüzü'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çelenk sunuldu, öğrenciler gösteri yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Hükümet Konağı önünde çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkaylar İlkokulu Konferans Salonu'ndaki programda öğrenciler gösteri yaptı, yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Kutlamalar kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Çelik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.
Türkaylar İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda ise öğrencilerce hazırlanan çeşitli gösteriler yapıldı. Daha sonra, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
Programa, Kaymakam Birkan Göktaş, Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu, diğer ilgililer ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
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