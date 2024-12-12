Sinop'un Saraydüzü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Murat Balta yönetimindeki 67 SD 727 plakalı otomobil, Yenice köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine Boyabat Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile traktörde bulunan Sevde Nur Kaval Balta, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Saraydüzü'nde Otomobil Şarampole Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?