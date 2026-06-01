Sarayköy'deki Otobüs Kazası: 8 Ölü, Yürek Burkan Hikayeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarayköy'deki Otobüs Kazası: 8 Ölü, Yürek Burkan Hikayeler

01.06.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarayköy'de meydana gelen otobüs kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, yakınları yas tutuyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dün yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu yaşamını yitiren 8 kişinin geride bıraktığı hikayeler yürekleri burktu.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı önündeki bekleyişi sürüyor.

İşlemlerin ardından cenazeleri teslim alacak yakınları, kazada yitirdikleriyle ilgili bilgi verdi.

Kazada ölen otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Civan Şen'in, eşi Sevda ve 9 aylık oğulları Eyüp Miraç Şen ile Kurban Bayramı ziyareti için İzmir'e gittikleri, Antalya'ya dönmek üzere otobüste oldukları belirtildi. Baba ile oğlunun yaşamını yitirdiği kazada anne Sevda Şen yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Gülitay Boğa ile kızı Fatma Kartal'ın Antalya'nın Alanya ilçesindeki yakınlarının mezarını ziyaret etmek amacıyla yolculuk yaptıkları öğrenildi.

Bayram dolayısıyla İzmir'deki yakınlarını ziyaret eden Hayriye ve Mehmet Arıkan çiftinin dönüş yolculuğundaki kazada Mehmet Arıkan yaralı kurtuldu, eşi ise yaşamını yitirdi.

Yaklaşık iki ay önce evlenen Sami ve Merve Erik çiftinin de bayram tatilinin ardından Alanya'ya dönmek üzere otobüste bulundukları belirtildi. Kazada hafif yaralanan Sami Erik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Final sınavları için otobüsle Alanya'ya dönüyormuş

Kazada hayatını kaybeden Zehra Eyiol'un, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Bayram tatilini ailesinin yanında geçiren Eyiol'un, final sınavlarına girmek ve mezuniyet törenine hazırlanmak üzere Alanya'ya döndüğü belirtildi.

Kazada yaralanan 2 kişi daha taburcu edildi, böylece 33 yaralıdan 19'unun tedavileri tamamlanmış oldu, Denizli, İzmir ve Antalya'da 14 yaralının tedavisi ise sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dün, Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsünün, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi yaşamını yitirmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarayköy'deki Otobüs Kazası: 8 Ölü, Yürek Burkan Hikayeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:17
İstanbul’a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
İstanbul'a giden yolcu otobüsüne maganda saldırısı
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:44:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sarayköy'deki Otobüs Kazası: 8 Ölü, Yürek Burkan Hikayeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.