Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13 ilçede yapılacak "İlçe Şenlikleri" etkinlikleri kapsamında Sarayönü ilçesinde şenlik düzenlendi.
Sarayönü Meydanı'nda iki gün süren etkinliklerde, çeşitli spor turnuvaları ve yarışmalar düzenlendi.
Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şölende, yerel sanatçılar konser verdi, çocuk korosu, halk oyunları ve tiyatro gösterileri sunuldu.
Etkinlikte, ziyaretçilere çeşitli ikramlar da bulunuldu, çocuklara hediye dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Sarayönü'nde İlçe Şenlikleri Rüzgarı - Son Dakika
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