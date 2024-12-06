Sarayönü ilçesinde lise öğrencilerine yönelik siber güvenlik ve sosyal medya eğitimi gerçekleştirildi.
Sarayönü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere, siber güvenlik, sosyal medyanın olumsuz etkileri ve siber dolandırıcılık konularında bilgi verildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarınca öğrenciler, sosyal medya platformlarının bilinçsiz kullanımından doğabilecek sorunlar hakkında bilgilendirildi.???????
Son Dakika › Güncel › Sarayönü'nde Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi - Son Dakika
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