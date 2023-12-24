Sarı Nehir'de yüzen buz kütlelerinin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeyindeki Sarı Nehir'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur şehri bölümünde yüzen buz ve akan suyun birleşimi mükemmel bir manzara oluşturdu.

Bayannur'u vuran soğuk dalgasının ardından Sarı Nehir'in bu bölümünde ortaya çıkan yüzen buzlar harika bir kış manzarası oluşturdu. Yüzen buzlar ülkenin en uzun ikinci nehrine özgü bir doğa olayı. Nehir tamamen donmadan evvel buz ile su birlikte akıyor.

Yüzen buzlar, nehrin düşük ve yüksek rakımlı bölgelerden geçerken farklı donma noktalarına ulaşması sonucu oluşuyor.

Haydi gelin nadiren yaşanan bu harika doğa olayına beraber şahit olalım...

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bayannur'dan bildiriyor. (XHTV)