Sarı Nehir Havzası\'nda 80 yılda 54 binden fazla su koruma projesi tamamlandı

BEİJİNG, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin, su koruma altyapısını güçlendirme ve su ile hidroelektrik kaynaklarının bilimsel olarak geliştirilip kullanılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, son 80 yılda Sarı Nehir Havzası'nda 54.000'den fazla su koruma projesi inşa etti.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, Sarı Nehir çalışmalarının 80. yılı dolayısıyla düzenlenen cuma günkü basın toplantısında, 27 yıldır kesintisiz akan nehrin ana yatağındaki su kalitesinin yaklaşık dört yıldır 2. Sınıf standardını koruduğunu belirtti.

Ofis, Sarı Nehir Havzası'ndaki önemli nehir ve göllerde ekolojik debi standartlarına uyum oranının %90'ı aştığına dikkat çekti.

Çin, yüzey suyu kalitesini beş sınıfa ayırıyor. Bunlar arasında en yüksek kaliteyi 1. sınıf temsil ediyor. Ekolojik debi ise diğer unsurların yanı sıra canlı popülasyonlarını, toplulukları ve ekosistemleri etkileyen su akışını ifade ediyor.