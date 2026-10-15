Sarı yelekliler 17 Ekim'de Fransa genelinde 1000'den fazla noktada eyleme çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarı yelekliler 17 Ekim'de Fransa genelinde 1000'den fazla noktada eyleme çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarı yelekliler 17 Ekim'de Fransa genelinde 1000'den fazla noktada eylem yapacak. Hayat pahalılığı ve akaryakıt zamlarını protesto edecek gösterilere öğrencilerin de katılması bekleniyor; istihbarat Paris dışındaki kentlerde 50 bin ila 100 bin kişilik katılım öngörüyor.

Fransa'da sarı yelekliler 17 Ekim'de ülke genelinde 1000'den fazla noktada eylem düzenleyecek.

Sarı yeleklilerin eylemlerini derleyen sitedeki bilgilere göre, ülkedeki hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarının artması protesto edilecek.

Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde 1000'den fazla noktada 17 Ekim'de eylem düzenlenecek.

Bu tarihte sarı yelekliler kent merkezlerinde, akaryakıt depolarında, garlarda, limanlarda, köprülerde ve kavşaklarda da eylem yapmayı planlıyor.

Yaklaşık 1 aydır eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle lise ve üniversitelerin önünde toplanan öğrencilerin de sarı yeleklilerin eylemlerine katılması bekleniyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransız istihbaratı Paris dışındaki kentlerde eylemlere 50 bin ila 100 bin kişinin katılacağını tahmin ediyor.

Lille, Marsilya ve Nantes kentlerinde eylemlere ciddi bir katılım olması öngörülüyor.

Fransa'da sarı yelekliler hareketi, akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı.

Ülkedeki zorlu ekonomik şartlara karşı da eylemler yapan sarı yelekliler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına ve tartışmalı emeklilik reformuna karşı da tavır almıştı.

Paris'te 100 binlerce kişinin katılımıyla başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ağır polis şiddetine sahne olmuştu.

Gösteriler kapsamında polis şiddeti nedeniyle yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi el ve göz gibi önemli uzuvlarını kaybetmişti. Gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiGüncelFransaParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6-0’lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal’ın montunu konuşuyor 6-0'lık hezimetten sonra herkes İsmail Kartal'ın montunu konuşuyor
Herkes Ahmet Çakar’ın o sözlerini konuşuyor Harfi harfine çıktı Herkes Ahmet Çakar'ın o sözlerini konuşuyor! Harfi harfine çıktı
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Tüm Türkiye onu konuşmuştu Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler Tüm Türkiye onu konuşmuştu! Barcelonalı kadın taraftardan Galatasaraylıları çılgına çevirecek sözler
22:43
Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar
Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar
22:32
Iheanacho varsa sorun yok Türk futbol tarihine geçti
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
21:53
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızına uyuşturucu gözaltısı
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızına uyuşturucu gözaltısı
21:07
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul’da 5, Kocaeli’de 1 kişi kayıp
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp
21:04
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili seçildi
20:55
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 23:05:29. #7.13#
SON DAKİKA: Sarı yelekliler 17 Ekim'de Fransa genelinde 1000'den fazla noktada eyleme çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei