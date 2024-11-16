Sarı Yeleklilerden 6. Yıl Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarı Yeleklilerden 6. Yıl Yürüyüşü

Fransa'da Sarı Yelekliler, 6. yıl yürüyüşünde 'Macron istifa' diyerek eylem yaptı.

16.11.2024 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Fransa'da sarı yeleklilerden 6. yıl yürüyüşü: "Macron istifa" sloganları atıldı

PARİS - Fransa'da 2018 yılında başlayan Sarı Yelekliler Hareketi kapsamında yürüyüş düzenleyen göstericiler, Paris'i "Macron istifa" sloganlarıyla inletti.

Fransa'da 17 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler Hareketi 6. yıldönümü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Köylülerin kullandığı mazot için yapılan akaryakıt zammına karşı başlatılan ve ülke geneline yayılan Sarı Yelekliler Hareketi'nin Paris'teki yürüyüşünde önceki yıllara göre katılımın düştüğü görülse de yüzlerce kişi Louvre Müzesi'nde bir araya geldi. Pigalle'e doğru yürüye göstericiler, "Her zaman ayaktayız asla diz çökmeyeceğiz", "Vatandaş girişimi referandumu", "Sarı Yelekliler Birliği" pankartları taşırken, "Macron istifa", "Sarı Yelekliler Meydanlarda" gibi sloganlar attı.

Konuşma yapan Sarı Yelekli gösterici, "Bu eylem şekli bitti başka bir şeye geçilmesi gerekiyor. Yapılanların hiçbir şeye yaramadığını gördük. Eylemlere başladığımızda mazot 1,30 euroydu. Şimdi ise, 1,68 euro civarında. Değişen bir şey olmadığının farkındayız" şeklinde konuştu.

Sarı Yelekliler Hareketi

Sarı Yelekliler Hareketi, Fransa'da akaryakıt zamları ve kötü giden ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Her Cumartesi düzenlenen yürüyüşlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarına karşı büyük tepki vardı. Düzenlenen yürüyüşlerde polis ile göstericiler arasında şiddet olayları yaşanmış, yüzlerce kişi yaralanırken çok sayıda kişi bazı önemli uzuvlarını kaybetmişti. Restoran ve mağazalar yağmalanmış, birçok iş yeri tahrip edilmişti. Olaylarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarı Yeleklilerden 6. Yıl Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:26 CHP lideri Özel’den teğmenler için ihraç talebine sert tepki CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki
18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
15:47 Bakan Tekin’den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
07:48 Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 20:39:13. #1.11#
SON DAKİKA: Sarı Yeleklilerden 6. Yıl Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.