Sarıcakaya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu suçları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma sonucunda Eskişehir'den temin edilen uyuşturucunun ilçeye getirileceği bilgisine ulaşıldı.

İlçede 6 şüpheliye ait olduğu tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 465 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.