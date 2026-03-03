Sarıgöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen S.C'nin (26) evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.