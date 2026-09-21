Sarıgül, atıl Erzincan Makine Fabrikası\'nın üretime kazandırılması için çağrı yaptı

(ERZİNCAN) - YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Makine Fabrikası'nın atıl durumda olduğunu belirterek fabrikanın yeniden üretime kazandırılması çağrısında bulundu.

Sarıgül, Erzincan Makine Fabrikası'ndan yaptığı açıklamada fabrikanın yeniden faaliyete geçirilmesini istedi. Sarıgül, açıklamasında şunları söyledi:

"Can Erzincan Makine Fabrikası'ndayım. Sayın Bakanım, sizden önemle rica ediyorum; Türkiye'de beş makine fabrikasına eleman alındı ancak o listede Can Erzincan yok. Can Erzincan'daki makine fabrikamızı çalıştıralım, üretime katkısı olsun. Böylesine değerli bir makine fabrikamızın atıl vaziyette durması bütün Erzincanlıları son derece üzmektedir. Bu çağrım siyasi bir çağrı değildir. Çağrım, makine fabrikasıyla birlikte Can Erzincan'dan ülke ekonomisine katkı sunulması çağrısıdır."