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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında ilkokul öğrencileri mangala turnuvasında yarıştı - Son Dakika
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında ilkokul öğrencileri mangala turnuvasında yarıştı

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Cacabey Gençlik Merkezi'nde düzenlenen zeka oyunu mangala turnuvasına 155 öğrenci katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, amacın öğrencileri teşvik etmek ve zeka düşüncesini geliştirmek olduğunu belirtti.

Sarıkamış Harekatı\'nın 109. yılında ilkokul öğrencileri mangala turnuvasında yarıştı
06.01.2024 - 15:18,
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Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla ilkokul öğrencileri zeka oyunu mangala turnuvasında yarıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki yarışa 155 öğrenci katıldı. Merkezdeki gençlik liderleri ve gönüllüler, öğrencilere mangala oyununu anlattı.

Merkezin spor salonunda oluşturulan stantlarda yarışan öğrencileri, aileleri izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla hem öğrencilerimize şehitlerimizi hatırlatmak hem de onları zeka oyunuyla bir araya getirmek istedik. Amacımız farkındalık oluşturarak, öğrencileri teşvik etmek, ufkunu genişletmek, zeka ve stratejik düşünebilmelerini sağlamak. İlkokul düzeyinde 150'den fazla öğrenci turnuvaya katıldı. Bu vesileyle Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, hepsini minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Gençlik, Spor, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında ilkokul öğrencileri mangala turnuvasında yarıştı - Son Dakika
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