Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde İlkbaharın İlk Günlerinde Kayak Keyfi

Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki ziyaretçiler, ilkbaharın ilk günlerinde kayak yapma imkanı buluyor.
Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 140 santimetre ölçüldü.
Gece hava sıcaklığı sıfırın altında seyreden merkezde kar kalitesi ilkbaharın ilk günlerinde de bozulmadı. Fırsatı değerlendiren yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı.
Merkezde kimi aileler de çocuklarıyla kızakla kayarak eğlenceli zamanlar geçirdi.
Kayak merkezindeki bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine, mart ayının ilk haftasında bölgede kayak keyfinin devam ettiğini söyledi.
Kar kalitesinin çok iyi olduğunu dile getiren Sönmez, " Türkiye'nin dört bir tarafından çevre il ve ilçelerden hafta sonunu fırsat bilip misafirlerimiz geldi. Kayağın zevkini çıkartıyorlar. Kayakçı yoğunluğumuz fazla. Önümüzdeki günlerde bir kar yağışı beklentisi var. Öyle görünüyor ki martın sonuna kadar böyle gidecek. Kayak severleri bu güzelliğin tadını, keyfini çıkarmaya davet ediyoruz." dedi.
Ankara'dan gelen Ediz Tütüncü de sarıçam ormanları arasında mart ayında kayağın keyfini yaşadıklarını belirterek, "Sarıkamış anlatılmaz yaşanır. Mart ayı kayağın en güzel zamanı. Kar, hava, çamlar her şey şahane ancak gidiyoruz, gözümüz arkada kalıyor." ifadelerini kullandı.
Kayak ve snowboard eğitmeni İsmail Doğru ise "Kristal kar ve sarıçam ormanları arasında kayak yapıyoruz. Sezon sonu ama çok güzel kar var, herkesi bekliyoruz." diye konuştu.
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