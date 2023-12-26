Sarıkamış Şehitlerine anma töreni

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesi Gaziler Köyü'nde 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına bir tören düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın109. yıl dönümü dolayısıyla Şenkaya ilçesinin Gaziler Köyü'nde düzenlenen etkinliğe Erzurum Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, Narman Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

"Buralar askerimizin destanına şahit"

Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Sarıkamış Harekatı'nın Milletimizin hakiki seciyesini ortaya çıkaran zorlu devirler içinde ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu, "Eksi 25 dereceleri bulan soğuk havada savaş şartlarının, kahraman askerlerimizi en çetin şekilde imtihan ettiği, Kafkasya Cephesi'nin kilit noktasıdır. Tarihin çeşitli sahnelerinde hezimete uğrattığımız Haçlı zihniyetinin "hasta" diye adlandırdığı Cihan Devleti'ni sarmalayan zincirleri kırmak ve 93 Harbi sonrasında 40 yıla yakın esaret yaşamış Kars, Ardahan, Batum'a yeniden kavuşmak için yerden yedi kat arşa kanatlanarak, cennette gülleri görmeyi hedefleyen askerimizin sonsuz bir kabulleniş destanına tanık olmuştur, bu topraklar."

"Kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz"

Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, vatanı ve onun geleceğini korumak için canlarını feda eden kahramanları milletin unutmayacağını belirterek, "Bu topraklarda huzur içinde yaşamamız için kanını ve canını hiç çekinmeden feda eden kahramanlarımızı minnetle yad ediyoruz." dedi. Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, vatanı için canını hiç çekinmeden veren Mehmetçiği rahmet ile andıklarını ifade ederek, "109 yıl önce, şartlar ne olursa olsun, kahraman ordumuz düşman karşısında asla boyun eğmeyeceği gerçeğini dünyaya haykırmış, zor şartlara rağmen yurdunu savunmak için savaşmıştır" diye konuştu.

Anma töreninde şehitlik ziyaret edildi ve İl Müftüsü Dr. Rüstem Can tarafından dua edildi. Mehter Takımının marşlar söylediği programda kahramanlık türküleri söylendi, katılımcılara o gün yaşanan hadiseler anlatıldı ve kaleme alınan kitaplar tanıtıldı.