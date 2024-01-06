Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı için Ankara\'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi Erzurum\'a geldi

Geleneksel olarak düzenlenen "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" etkinlikleri için Ankara'dan hareket eden "Sarıkamış Ekspresi" Erzurum'a geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümünde, "Bu toprakta izin var" sloganıyla Kars'ta düzenlenecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" için Ankara'da hareket eden "Sarıkamış Ekspresi", yaklaşık 21 saatlik yolculuğun ardından ulaştığı Erzurum Tren Garı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çiçeklerle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, beraberindekiler ile yolculara kentin yöresel lezzetlerinden su böreği ve kadayıf dolması ikram edildi.

Bakanlığın Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Ertan Göv, gazetecilere, trende 200'ü genç, yaklaşık 260 kişiyle Sarıkamış'a gittiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız, bu toprağa emanet olan ve toprağın bağrında yatan şehitlerimizin yanında olmak. Gençlerimize 109'uncu yılda buradaki kahramanlıkları ve ecdadımızın neler yaptığını ve bu ülke için neler yapıldığını öğretebilmek. Aslında bu bir bayrak yarışı, bu vatan sevdası hala devam ediyor. Yakın zamanda şehit olan askerlerimiz var, onlara ve tarihten bugüne kadarki tüm şehitlerimize sahip çıkıp, sevgi ve muhabbetle onların yanında olup dualar edip hep birlikte bu ruhu gençlere vermeyi amaçlıyoruz."

Tren yaklaşık 1 saat molanın ardından Sarıkamış'a hareket etti.