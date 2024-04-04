Sarıkamış'ta Camiler Bayram Temizliğine Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sarıkamış'ta Camiler Bayram Temizliğine Hazırlanıyor

Sarıkamış ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışması başlatıldı. İlçe merkezindeki camilerde İŞ-KUR tarafından görevlendirilen personeller tarafından bakım ve temizlik yapılıyor. İlçe Müftüsü Numan Öztürk, camilerde genel bir temizlik başlatıldığını belirterek, emek verenlere teşekkür etti ve herkesin bayramını tebrik etti.

04.04.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi camilerde temizlik çalışması yapılmaya başlandı.

Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından İŞ-KUR üzerinden görevlendirilen personeller tarafından ilçe merkezindeki camilerde bakım ve temizlik yapılıyor.

Ekipler, bayram öncesi camiler detaylı temizlik çalışması yürütüyor.

İlçe Müftüsü Numan Öztürk, camilerde bayram önce genel bir temizlik başlatıldığını belirterek, "Kaymakamımızın destekleriyle Ramazan Bayramı öncesi camilerimizin içi ve çevrelerini temizleyerek bayrama hazırlıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz, şimdiden herkesin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Sarıkamış, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Camiler Bayram Temizliğine Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek
    12:21 Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek

    Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. İslam'da, 'Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak önem taşımaktadır. Peygamberimiz ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi'ni aramış ve her gecenin ihya edilmesine özen göstermiştir. Müslümanların Kadir Gecesi'nde tövbe etmesi, namaz kılması, dua etmesi ve Kur'an okuması toplumsal ve bireysel huzur için önem arz etmektedir.

  • GAİB Üyesi Firmaların İhracatı 2,9 Milyar Doları Buldu
    12:21 GAİB Üyesi Firmaların İhracatı 2,9 Milyar Doları Buldu

    Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, yılın ilk 3 aylık döneminde 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, küresel ve bölgesel çalkantılara rağmen sürdürülebilir ihracata öncelik verildiğini belirtti. Gaziantep, mart ayında 850,4 milyon dolarlık ihracatla en çok dış satımı gerçekleştiren il oldu. Gaziantep'in 3 aylık ihracatı ise yüzde 15'e yakın artış gösterdi.

  • Mersin'de Polen Hasadı Yapıldı
    12:19 Mersin'de Polen Hasadı Yapıldı

    Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Karaahmetli Mahallesi'nde üreticilerle polen hasadına katıldı. Bu yıl polen hasadının verimli geçeceğine inanılıyor ve geçen yıla göre hasadın artması bekleniyor. Polenin sağlık açısından faydalı olduğu ve talep gördüğü belirtiliyor. Polenin kilogramı bin liradan satılıyor.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kadir Gecesi'ni kutladı
    12:19 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kadir Gecesi'ni kutladı

    Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, Kadir Gecesi'nde feyiz ve bereketin adeta yağdığına vurgu yaparak, bu gecenin insanlığın barışına ve adaletine vesile olmasını diledi. Ayrıca, mübarek gecelerin birlik ve beraberlik için fırsat kabul edilmesi gerektiğini belirtti ve Kadir Gecesi'nin şehre güzellikler getirmesini temenni etti.

  • Gaziantep, Mart Ayında 2,5 Milyar Dolarlık İhracatla Çeyreği Kapattı
    12:19 Gaziantep, Mart Ayında 2,5 Milyar Dolarlık İhracatla Çeyreği Kapattı

    Gaziantep, mart ayında gerçekleştirdiği 850 milyon 405 bin dolarlık ihracatla birlikte yılın ilk çeyreğini 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracatın artışını değerlendirerek, pazar ve ürün çeşitliliğinin Gaziantep'i daha dirençli kıldığını belirtti. Yıldırım, seçimsiz dönemde ana odak noktasının ekonomi ve ihracat olması gerektiğini vurguladı.

  • MSB: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi
    12:17 MSB: Son bir haftada 27 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 27 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Trezeguet, Trabzonspor'da en çok gol katkısı sağlayan oyuncu oldu
    12:16 Trezeguet, Trabzonspor'da en çok gol katkısı sağlayan oyuncu oldu

    Trabzonspor'un TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendiği maçta gol atan Trezeguet, son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu. Mısırlı futbolcu, bu sezon 10. golünü atarak Paul Onuachu'yu geride bıraktı. Trezeguet'in gol attığı maçlarda Trabzonspor 22 puan topladı.

  • Yenimahalle'deki yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
    12:16 Yenimahalle'deki yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte soruşturma titizlikle devam etmektedir.

  • Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı
    12:15 Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

    Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen şüpheliler, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma titizlikle devam ediyor.


12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li Alaattin Köseler’e verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li Alaattin Köseler'e verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:34 İYİ Parti’deki istifaların perde arkası İlk rakibi belli oldu İYİ Parti'deki istifaların perde arkası! İlk rakibi belli oldu
10:22 Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu Boynuz darbesi ayrıntısı Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu! Boynuz darbesi ayrıntısı
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 12:22:40. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Camiler Bayram Temizliğine Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement