Sarıkamış'ta Çevre Bilinci İçin Temizlik Etkinliği Düzenlendi

Sarıkamış'ta temiz çevre seferberliği

KARS - Sarıkamış'ta çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen "Orman Benim" etkinliği, protokol ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde, orman yangınlarını önlemek, amacıyla, tüm Türkiye'de eşzamanlı olarak düzenlenen "Orman Benim" etkinliğinde Kaymakam Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar el ele vererek doğayı temizledi.

Etkinlik Kars'ın Sarıkamış ilçesi girişinde başladı. Katılımcılara çevre temizliği için eldiven, çöp poşeti ve güvenlik ekipmanları dağıtıldı. Yaklaşık 3 saat süren temizlik çalışmasında ormanlık alanlar, yürüyüş parkurları ve mesire alanlarında ile refüjlerden toplanan çöpler, çöp kamyonlarıyla ilçe çöplüğüne taşındı.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim buradaki amacımız ormanlar değil, çevre temizliğinin de ne kadar önemli olduğunu Sarıkamış özelinde bütün memleketimize gösterebilmek, bu kültürün bize oluşabilmesi için burada şehrin genelini temizliyoruz. Özellikle ormanlarımızı temizliyoruz. Bu ülkemizde bir tülü oturtulamayan bir gelenek ama temizlik sadece belediye personellerinin görevi değil, biz birey olarak, bir vatandaş olarak hepimiz bu noktada taşın altına elimizi koymamız lazım" dedi.

Etkinlik, çevre bilincini artırmak amacıyla yapılan farkındalık yürüyüşüyle sona erdi. Etkinlikte daha temiz bir çevreye dikkat çekildi.