Sarıkamış\'ta Doğa Canlandı

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden, kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış'ta doğa ve yaban hayatı canlandı.

Yağmurların ardından açan güneşle birlikte hava sıcaklığı 21 dereceye ulaştı. Havaların ısınmasıyla doğa ve yaban hayatında hareketlilik gözlendi.

Sarıçam ormanları ve sulak alanlarıyla yaban hayvanlarına üreme ve barınma imkanı sunan bölgede, yaklaşık iki ay önce yumurtadan çıkan angut yavruları, sulak alanlarda böcek ve yosunlarla beslenirken görüntülendi.

İki aylık süreçte büyük ölçüde gelişimlerini tamamlayan yavrular, yakın zamanda uçmaya başlayacak.