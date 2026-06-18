Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dolu ve şiddetli sağanak etkili oldu.
İlçede etkili olan yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu çevreyi beyaza bürüdü.
Bazı vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Sürücüler yollara dolan su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Dolu ve Sağanak! - Son Dakika
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