Sarıkamış\'ta Geleceğin Balerinleri Yetişiyor

05.05.2026 22:39
Sarıkamış'ta bale kursu ile 30 çocuk, sanatsal eğitim alarak balerin olma hayalleri kuruyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Geleceğin Balerinleri Sarıkamış'ta yetişiyor" projesiyle çocuklar eğitim alıyor.

Sarıkamış Gençlik Merkezi'nde başlatılan bale kursunda 7-12 yaş grubu yaklaşık 30 çocuğa haftada 8 saat eğitmen tarafından bale eğitimi veriliyor.

Çocuklara genel bale bilgisi, esneklik ve bale tekniğine geçiş derslerinin yanı sıra koreografi, ritim, müzik ve sahne çalışmalarının tüm incelikleri öğretiliyor.

Sarıkamış Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, AA muhabirine, merkez olarak çocuklara ve gençlere boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmeleri için çaba sarf gösterdiklerini söyledi.

Yıldırım, merkezde birçok dalda kurs açılarak eğitim verdiklerini belirterek, "Sportif, sanatsal ve kültürel alanlarda çeşitli kurslarla zenginleştirilmiş eğitimler veriyoruz. Amacımız düşünen, düşündüğünü uygulamaya çalışan, kendi gerçeğine sahip çıkan, koşmasını bilen, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, sosyal sorumluluk duygusunu taşıyan bireyler yetiştirmektir. Bununda en güzel yolunun kültür ve sanattan geçtiğine inanıyoruz." dedi.

Eğitmen Ayşe Ekinci de klasik bale eğitiminin çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Neden Sarıkamış'ta, Kars'ta, Doğu Anadolu'da bir balerin yetişmesin. Bizim amacımız buradaki çocuklarımızı balerin olarak yetiştirmek. İnşallah geleceğin balerinleri Sarıkamış'tan çıkacaktır. " diye konuştu.

Kursa katılan 4. sınıf öğrencisi Meryem Aygün ise güzel bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Gençlik Merkezi'nde bale kursuna katıldım. İleride büyük balerin olmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

