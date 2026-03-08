Sarıkamış'ta Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıkamış'ta Kadınlar Günü Kutlaması

Sarıkamış\'ta Kadınlar Günü Kutlaması
08.03.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kadınlara karanfil dağıtıldı, kayakta özel etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak eğitmenleri "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın kayakseverlere karanfil dağıttı.

İlçedeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığı ikinci etap pistlerde 2 metreye ulaştı.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı turistler kayak, snowboard ve kızak kaymanın keyfini doyasıya yaşadı.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği eğitmenleri, kayak merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pankartlı kayak gösterisi yaptı.

Eğitmenler zirveden "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" pankartıyla iniş yaparak, kayak yapan kadınlara karanfil verdi.

Sarıkamış Kayak ve Snowboard Eğiticiler Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bugün kayak merkezimizde kadınlarımıza çiçek verdik. Bütün kadınları ve anneleri Sarıkamış'ın muhteşem doğasında kayağa bekliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan kayak için Sarıkamış'a gelen Dilek Boyuneğmez, kayak yaptıkları esnada sürprizle karşılaştıklarını ifade ederek, "İlk kez burada kayak yapıyorum, her şey çok güzel. Dünya Kadınlar Günü'ne denk geldiği için ayrıca gurur duyuyorum." dedi.

Kayakseverlerden Özge Öztürk de çiçekle karşılandığı için mutlu olduğunu belirterek, kayak eğitmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kadınlar Günü, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Sarıkamış, Kültür, Güncel, 8 Mart, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:53:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.