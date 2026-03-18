Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezinde biriken kar ve buz kütleleri, iş makineleriyle yerleşim alanı dışına taşınıyor.
Bir süredir aralıklarla kar yağışının etkili olduğu ilçede kar kalınlığı 1 metreyi aştı.
İlçede bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluşurken, yoğun kar yağışı ulaşımı aksatıyor.
Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı 2 greyder, 3 kepçe ve 4 kamyon ilçe merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.
Cadde ve sokaklardaki kar ile buz kütleleri kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Karla Mücadele Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?