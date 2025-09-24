Sıcaklık eksilere düştü, araç camları buz tuttu - Son Dakika
Sıcaklık eksilere düştü, araç camları buz tuttu

Sıcaklık eksilere düştü, araç camları buz tuttu
24.09.2025 10:53
Sarıkamış'ta hava sıcaklığı eksi 2 dereceye düştü, araç camları ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde araç camları ve bitkiler kırağı tuttu. Yüksek kesimlerine kar yağmasının ardından gece hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye düştüğü ilçede, sabah araç camları ve bitkiler kırağıyla beyaza büründü.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN

Vatandaşlardan Emrah Aygün, son günlerde havaların soğuduğunu belirterek, "Bu gece hava sıcaklığı eksi 2 derece oldu. Arabalarımız buz tutmaya başladı. Eylül ayında Sarıkamış'ta böyle bir şeyle ilk defa karşılaştık." dedi.

Kaynak: AA

