Sarıkamış'ta Kış Öncesi Yol Yenileme Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kış Öncesi Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış öncesi bozulan yollar yenileniyor. Belediyeden açıklama yapıldı.

05.11.2024 14:47
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış öncesinde bozulan yollarda çalışma başlatıldı.

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği 2 bin 200 rakımlı ilçede, Sarıkamış Belediyesi tarafından kilit parke taşı ile yapılan cadde ve sokaklardaki bozulan kısımlar yenileniyor.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, ilkbahar ve sonbaharda ilçe merkezindeki cadde ve sokakları elden geçirdiklerini söyledi.

Belediye olarak kış öncesi yollarda çalışma başlattıklarını ifade eden Kılıç, "Belediye olarak imkanlarımız dahilinde özellikle kilit parke taşı olan cadde ve sokaklarda hem ilk baharda hem de sonbaharda bozulmuş, çökmüş olan kısımlarını yeniliyoruz. Tabi yaz döneminde yapılan inşaatlar nedeniyle ağır iş makineleri, beton mikseri gibi araçlar bazı yollarda çökmelere neden oluyor. Bundan dolayı çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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