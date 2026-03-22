Sarıkamış\'ta Kızak Keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde tatilin son gününü çocuklar aileleriyle birlikte kızak yaparak değerlendirdi.

Sarıçamları ve kristal karıyla önemli kayak merkezleri arasında yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kayak tutkunları kayak ve snowboard yaparak tatillerini devam ettirdi.

Kayak merkezinin 1. etap pistinde ise okulların ara tatilinin ve bayram tatilinin son gününde çocuklar aileleriyle beraber kızak kaydı ve atlı kızağa bindi.

Vatandaşlardan Muhammet Gökcan, AA muhabirine, okulların ve bayram tatilinin son gününde kızak keyfi yaşadıklarını belirterek, "Bayram tatili böyle atlı kızakla geçiyor. Çocuklarımızı aldık tatil yapıyoruz." diye konuştu.