Sarıkamış'ta Modern Otobüs Terminali İnşaatı Devam Ediyor
Sarıkamış'ta Modern Otobüs Terminali İnşaatı Devam Ediyor

21.08.2025 11:15
Sarıkamış Belediyesi, Erenler Mahallesi'nde şehirlerarası otobüs terminali inşaatını sürdürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde belediye tarafından yapılan projeler aralıksız devam ediyor.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, MHP İlçe Başkanı Tarık Bilgin ve belediye encümen üyeleri, Erenler Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan modern terminal projesinin hızla devam ettiğini söyledi.

İlçenin sorunlarını çözmek adına yapılan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Kılıç, "İlçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi için halkımıza söz verdiğimiz projeleri ekibimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehirlerarası otobüs terminali inşaatın yüzde 65'i tamamlanmış durumda. İlçemize yakışır, konforlu ve çağdaş bir ulaşım merkezi olacak terminalimiz en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Bu manada her projede desteklerini veren belediyemiz encümen üyelerine her zaman yanımızda olan hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

550 metre kare kapalı, 2 bin 700 metre kare açık alana sahip, 6 peron ve 6 yazıhaneden oluşan otobüs terminalinde kafeterya-restoran, bekleme salonları, mescit, market gibi sosyal alanlar da yer alacak.

Kaynak: AA

11:14
