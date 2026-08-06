Sarıkamış\'ta Renkli Tarım Görüntüleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ekili tarım arazilerinin, yaz mevsiminde oluşan renkli görüntüleri dron kamerasına yansıdı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta, uzun ve sert geçen kışın ardından mayıs ayında ekimi yapılan arpa, buğday, yulaf ve yonca tarlaları, yeşilden sarıya uzanan farklı tonlarıyla dikkati çekiyor.

Bu yıl etkili olan yağışlarla verimin yüksek beklendiği ilçede, yonca ve otların biçimine başlanırken, hasat olgunluğuna yaklaşan arpa ve buğday tarlaları da kızıl tonlara büründü.

Yaklaşık bir hafta içinde hasadına başlanması beklenen ekili alanlar, dronla görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde, geniş ovaya yayılan tarım arazilerinin oluşturduğu tabloyu andıran doğal desenler güzel görüntü oluşturdu.