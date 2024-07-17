Sarıkamış'ta sağanak yağış sel felaketine yol açtı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta sağanak yağış sel felaketine yol açtı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen sağanak yağışlar sonucunda Süngütaşı köyünde su baskınları ve sel meydana geldi. Köydeki köprüler, yollar ve kaldırım taşları selden zarar gördü. Vatandaşlar can ve mal kaybı yaşanmaması için endişe içerisinde.

17.07.2024 17:51
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Süngütaş'ı sel vurdu

Sağanak yağış Sarıkamış'ta sele dönüştü

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak nedeniyle su baskını ve sel meydana geldi.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla yağan sağanak etkisini artırdı. Sarıkamış'a bağlı Süngütaşı köyünde su baskınları oldu. Köy içerisindeki köprüler, yollar ve kaldırım taşları selle birlikte yok oldu.

Selin geldiği anlarda yaşananlar köylüye ecel teri döktürdü. Vatandaşlar can ve mal kaybı yaşanması telaşı içerisinde çaresizce olan biteni izledi. Can kaybı yaşanmaması sevindirirken, köyde ciddi oranda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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